GALATASARAY HABERLERİ - Çimento erken tuttu! "Galatasaray'da bu sistem..."

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Sezona kötü başlamasına rağmen toparlayan sarı kırmızılı ekip, ligde üst sıralara tırmanmaya başladı. A Spor yorumcusu Ergin Aslan, dev derbi öncesinde Galatasaray'ın oyun ve kadro değişimini değerlendirdi. Aslan, "Bu söylediğim çimento erken tuttu Galatasaray'da. Yeni oyun ve genç kadronun verimi zaman alması gerekiyordu. Ama erken tutmuş görünüyor. Lig maçında iç açıcı performans vermese de skor alınıyor. Avrupa performansı ise çok doğru oyun. Sürdürülebilir mi, onu göreceğiz ama sürdürülebilir bir performans gözüküyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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