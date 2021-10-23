23 Ekim 2021, Cumartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - İşte Terim'in özel derbi planı! "O isim 11'de..."
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da Fatih Terim'in forvet tercihi belli olmaya başladı. Dev derbi öncesinde üst üste aldığı galibiyetlerle yakaladığı rüzgarı devam ettirmek isteyen sarı kırmızılı ekibin forvet bölgesinde değişiklik yapılabilir. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, "Fatih hoca, Halil'i derbiye özel olarak hazırlıyor. Hem Morutan hem Kerem'e alan açabileceğini, o pasları verebileceğini düşünüyor. Halil'i oynatmaması da bir sinyal, bir mesajdı. Nedense Halil hiç düşünülmedi. Halil'le başlayacak Fatih hoca." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
23.10.2021
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