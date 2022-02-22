GALATASARAY HABERLERİ: Canlı yayında açıkladı! Burak Elmas konuşacak yer yerinden oynayacak
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Dindar, "Başkan Burak Elmas çarşamba günü bazı açıklamalarda bulunacak, yer yerinden oynayacak. Bu zamana kadar menajerlere yapılan tüm ödemeleri açıklayacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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