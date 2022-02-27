GALATASARAY HABERLERİ - O isimden Pulgar sözleri! "Rezil olursun"
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, Erick Pulgar hakkında şok sözler söyledi. Kurtar, "Hoca dolduruşa gelmiş. Böyle bir orta saha ile çıkarsan rezil olursun. Ben bu Pulgar'ı anlamadım. Taylan'ın sakatlığı yoksa Galatasaray'ın orta sahası Cicaldau, Berkan ve Taylan'dır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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