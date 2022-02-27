Galatasaray Rizespor maçı CANLI İZLE | Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | Galatasaray, Süper Lig'de kritik bir maça çıkacak. Çıkışını sürdürmek isteyen sarı kırmızılı kulüp evinde Çaykur Rizespor'a karşı mutlak galibiyet almak istiyor. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı 27 Şubat Pazar günü 19:00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka Beinsports 1'den yayınlanacak. Galatasaray Çaykur Rizespor maçını CANLI izle...
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