BEŞİKTAŞ - GALATASARAY HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray o isim için rekabete girdi!
İki ezeli rakip olan Beşiktaş ve Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya geldi. Gelecek sezonun transferlerine şimdiden başlamak isteye iki büyük kulüp Giresunsporlu Alexis Peres isminde karşı karşıya geldiler. A Spor yorumcusu Haldun Domaç transferdeki son gelişmeleri açıkladı. Domaç, "Alexis Peres'i Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın takip ettiğini biliyorum. Giresunspor'da sol stoper oynaması büyük avantaj. Topu çok başarılı bir şekilde oyuna sokuyor." dedi. | Beşiktaş - Galatasaray haberleri (BJK - GS spor haberi)
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