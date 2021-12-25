25 Aralık 2021, Cumartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'in bonservisi alınıp satılacak mı?
Galatasaray'da uzun süredir beklenen gelişme olan Mostafa Mohamed konusunu A Spor yorumcusu Serhan Türk değerlendirdi. Türk, "Galatasaray'da Mostafa Mohamed konusunda sona gelindi. Mohamed'in bonservisinin alınma sebebi ileriye dönük transfer gibi gözükse bile bu sezon içinde böyle bir plan yok" dedi.
25.12.2021
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