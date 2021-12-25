GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'in bonservisi alınıp satılacak mı?

Galatasaray'da uzun süredir beklenen gelişme olan Mostafa Mohamed konusunu A Spor yorumcusu Serhan Türk değerlendirdi. Türk, "Galatasaray'da Mostafa Mohamed konusunda sona gelindi. Mohamed'in bonservisinin alınma sebebi ileriye dönük transfer gibi gözükse bile bu sezon içinde böyle bir plan yok" dedi.

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