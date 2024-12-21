GALATASARAY HABERLERİ: Metin Öztürk'ten Eyüpspor-Fenerbahçe yorumu
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 1-1 berabere sonuçlanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçına dair açıklamalarda bulundu.
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