Galatasaray'da seçim iptal oldu! İşte yaşanan son gelişmeler
Galatasaray haberi: İstinaf Mahkemesi, Galatasaray’ın yarın yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kuruluna tedbir kararı koydu. Bu durumda sarı-kırmızılılarda seçim iptal oldu. Konuyla ilişkin son bilgileri A Spor Muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar…
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