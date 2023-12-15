GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'de büyük düşüş! Sakatlık sonrası dibe vurdu
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sakatlığın etkilerinden henüz kurtulamadı. Golcü oyuncunun istatistikleri sakatlık sonrası yarı yarıya düştü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Icardi'de büyük düşüş! Sakatlık sonrası dibe vurdu 15 Aralık 2023 | 12:00
02:33
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 14 Aralık 2023 | 12:00
00:53
"O yıldız beklentiyi karşılayamadı" 11 Aralık 2023 | 12:00
00:36
Tüzemen'den çarpıcı Angelino yorumu! 09 Aralık 2023 | 12:00
00:59
Dursun Özbek açıkladı! Erden Timur istifa etti mi? 09 Aralık 2023 | 12:00
01:41
Toroğlu yorumladı! Nelsson'un pozisyonu penaltı mı? 08 Aralık 2023 | 12:00
01:02
Toroğlu'dan flaş G.Saray yorumu! "Bu maçı kazanırsa..." 08 Aralık 2023 | 12:00
00:48
Buruk'un B planı işe yaradı mı? 03 Aralık 2023 | 12:00