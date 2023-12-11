Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "Beklentiyi karşılayamadı"
Son dakika spor haberi: Galatasaray, 2 sezondur sol bek mevkisinde büyük sorun yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu mevkiyi güçlendirmek için sezon başında 2 transfer yapsa da çözüm bulamadı. Cimbom'un son durumunu A Spor yorumcusu Reha Kapsal değerlendirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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