GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'ya eleştiri yağmuru! "Yine koptu"
Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da gözler bireysel hata yapan isimlere döndü. A Spor muhabiri Mehmet Özcan, Brezilyalı stoper Marcao'yu eleştirdi. Özcan, "Marcao yine oyundan koptu. Sarı kartı varken Cornelius'a müdahalesi var. VAR'a gidilse 2. sarı kart verilirdi. Bakasetas'ın golünde net bir hatası var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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