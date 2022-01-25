GALATASARAY HABERLERİ: Dikkat çeken tespit! "G.Saray'daki en büyük hata..."
Yaz transfer döneminde yaklaşık 25 milyon Euro'luk transfer harcaması yapan Galatasaray, buna karşın Spor Toto Süper Lig'de istediği başarıyı yakalayamadı. Sarı-kırmızılı takım çıktığı son 12 maçtan sadece 1 galibiyetle ayrılırken, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'daki kötü gidişatı değerlendirdi. Özcan, "Galatasaray'daki en büyük hata, orta saha kısmı kötü kurgulandı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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