GALATASARAY HABERLERİ - GS TV spikerleri golden sonra çılgına döndü
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçını Galatasaray kulüp televizyonunda yorumlayan GS TV spikerleri, Edin Visca'nın golünden sonra çılgına döndü. İşte o görüntüler. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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