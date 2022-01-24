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GALATASARAY HABERLERİ - GS TV spikerleri golden sonra çılgına döndü

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçını Galatasaray kulüp televizyonunda yorumlayan GS TV spikerleri, Edin Visca'nın golünden sonra çılgına döndü. İşte o görüntüler. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

24 Ocak 2022 | 12:02
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