GALATASARAY HABERLERİ - Mahmut Alpaslan'dan çarpıcı Bafetimbi Gomis sözleri! "3 metreyi koşamıyor"
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, 1-1 sona eren Galatasaray - Kayserispor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, "Gomis'i attınız 3 metreyi koşamıyor artık. Ama belki de 2-3 hafta sonra oynaya oynaya maç kondisyonunu kazanacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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