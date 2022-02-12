GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! "Kerem Aktürkoğlu 15 milyon Euro rakamını bulduğu gibi satılacaktır"
Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da parlayan isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu. Genç oyuncunun Avrupa'dan bir çok talibinin olduğu bilinirken, A Spor yorumcusu Mehmet Özcan ise çarpıcı yorumlarda bulundu. Özcan, "Galatasaray'ın sezon sonu oyuncu satışı yapması gerekiyor. 15 milyon Euro gibi bir rakamı bulduğu zaman satılacağını düşünüyorum. Bu dönüşüm sağlanmalı. Bu transferde de Luis Campos'un bağlantıları kullanılacaktır. Son olarak Kerem'i Brentford da listesine aldı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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