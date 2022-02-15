GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da Domenec Torrent'e sert sözler! "Vizyonsuz"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 90'A programında flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Herkes, Erick Pulgar ile maça çıkacağını bekliyor. 82'de oyuna alıyorsun. Maçtan sonra yerli kuralını takıldım diyorsun. Bu bile Domenec Torrent'in ne kadar vizyonsuz teknik direktör olduğunu ortaya koyuyor." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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