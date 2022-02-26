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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem'e Shevchenko benzetmesi! "Barcelona'ya goller atsa..."

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi İspanyol debi Barcelona oldu. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, eşleşmenin Kerem Aktürkoğlu hakkındaki önemini açıkladı. Özcan, "Çocukluğumda Andriy Shevchenko, Dinamo Kiev formasıyla Barcelona'ya goller attı ve Milan'a transfer oldu. Keşke Kerem goller atsa ve transfer yapsa. Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla ligde attığı goller sayesinde Everton'a 22 milyon euroya gitmedi. Benfica'ya attığı gol ve sonraki sezon gösterdiği Şampiyonlar Ligi performansı ile gitti." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

26 Şubat 2022 | 02:13
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