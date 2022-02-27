GALATASARAY HABERLERİ: Yönetimi böyle eleştirdi! "Kötü bir planlamanın göstergesi"
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. A Spor yorumcusu Taner Karaman, mücadele öncesinde sarı-kırmızılıları değerlendirdi. Karaman, "Bu karşılaşmanın en çok tartışılan noktalarından ikisi Morutan ve Arda Turan'ın kadroda olmayışı. Bu konuda net bir açıklama gelmedi. Teknik bir gerekçe olduğunu anlayabiliyoruz ama bu kararlar ne kadar kötü bir planlama yapıldığının göstergesi." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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