GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın geleceği Mart ayına bağlı! Lig, Avrupa ve Mali Kongre...
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayarak düşme hattına kadar gerileyen Galatasaray'da gözler aynı zamanda Avrupa Ligi'ne çevrildi. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Mart ayında zorlu karşılaşmaları ve mali kongresi bulunan Galatasaray'ı yorumladı. Özcan, "16 günde 5 zorlu maç olacak. Konyaspor deplasmanı, Barcelona deplasmanı, Beşiktaş derbisi, Barcelona rövanş maçı ve Gaziantep deplasmanı ile Mart ayı biterken 26'sında Mali Kongre de var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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