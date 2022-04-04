GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte son durumu!
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Zorlu maç öncesinde sarı kırmızılı ekibin gözü kulağı yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nda. Genç oyuncu 31. haftada oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Kerem'in son durumunu aktardı. Kaplan, "Kerem'in MR'ı çekilecek. Sağ kasığında ağrı hissettiği için Karagümrük maçında oyundan çıkmıştı. Ancak sorun gözükmüyor. Taylan'ın da sakatlığı vardı. İki oyuncu da büyük bir sürpriz olmazsa derbide forma giyecekler." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
Kerem derbiye yetişecek mi? 04 Nisan 2022 | 12:00
02:07
Kerem Aktürkoğlu babaannesini son yolculuğuna uğurladı! 03 Nisan 2022 | 12:00
01:56
G.Saray'daki flaş gerçeği açıkladı! "Burak Elmas'la konuştum ve..." 03 Nisan 2022 | 12:00
01:19
Toroğlu yorumladı! Penaltı tekrarlanmalı mıydı? 03 Nisan 2022 | 12:00
01:57
Penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 02 Nisan 2022 | 12:00
01:25
Toroğlu'dan G.Saraylı oyunculara sert eleştiri! 02 Nisan 2022 | 12:00
01:26
Kerem derbide forma giyecek mi? 02 Nisan 2022 | 12:00
00:34
Aslan'ın yıldızına sert sözler! 02 Nisan 2022 | 12:00