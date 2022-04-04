GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
Galatasaray'da olağanüstü seçim yaklaşıyor. Daha önce Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık için adaylıklarını koyacaklarını açıkladılar. Galatasaray'ın 36. başkanlığını yapan Dursun Özbek'ten de böyle bir adım bekleniyordu. Ancak Özbek yaptığı açıklama ile adaylığını koymayacağını belirtti. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan açıkladı. Kaplan, "Dursun Özbek seçimde başkan adayı olmayacağını açıkladı. Sürecin başından beri camiadan kendisine başkanlık adaylığı için baskı vardı ancak Dursun Özbek aday olmayacağını açıkladı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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