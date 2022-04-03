Video Galatasaray Videoları Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu babaannesini son yolculuğuna uğurladı!

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu babaannesini son yolculuğuna uğurladı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Gölcük'te bulunan babaannesi vefat etti. Ünlü oyuncu, babaannesinin cenaze namazında saf tuttu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

03 Nisan 2022 | 15:30
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:07
Kerem Aktürkoğlu babaannesini son yolculuğuna uğurladı! 03 Nisan 2022 | 12:00
01:56
G.Saray'daki flaş gerçeği açıkladı! "Burak Elmas'la konuştum ve..." 03 Nisan 2022 | 12:00
01:19
Toroğlu yorumladı! Penaltı tekrarlanmalı mıydı? 03 Nisan 2022 | 12:00
01:57
Penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 02 Nisan 2022 | 12:00
01:25
Toroğlu'dan G.Saraylı oyunculara sert eleştiri! 02 Nisan 2022 | 12:00
01:26
Kerem derbide forma giyecek mi? 02 Nisan 2022 | 12:00
00:34
Aslan'ın yıldızına sert sözler! 02 Nisan 2022 | 12:00
00:48
Toroğlu'dan flaş yorum! "Kerem çıkınca..." 02 Nisan 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN