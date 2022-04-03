Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu babaannesini son yolculuğuna uğurladı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Gölcük'te bulunan babaannesi vefat etti. Ünlü oyuncu, babaannesinin cenaze namazında saf tuttu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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