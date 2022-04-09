GALATASARAY HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın derbi plan! "Avrupa'daki gibi..."
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan derbide Galatasaray'ın oynayacağı oyun merak konusu. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Aslan'ı değerlendirdi. Şahinoğlu, "Avrupa'daki gibi oynarsa avantaj yakalar ama derbide bunu yapabilir mi? Skoru alırsa istediğini yapabilir ama alamazsa işin rengi değişebilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
İşte Aslan'ın derbi plan! 09 Nisan 2022 | 12:00
01:22
G.Saray'da F.Bahçe derbisi öncesi flaş yorum! 09 Nisan 2022 | 12:00
00:34
Derbinin hakemine flaş eleştiri! 08 Nisan 2022 | 12:00
01:10
"Albayrak'a algı operasyonu yapılıyor" 08 Nisan 2022 | 12:00
01:21
Şok Elmas gerçeği! 08 Nisan 2022 | 12:00
03:04
Elmas: Seçim süreci devam etmektedir 08 Nisan 2022 | 12:00
00:45
Kerem'den Aslan'a sevindirici haber! 08 Nisan 2022 | 12:00
05:55
Metin Öztürk: Kasaya 1 milyar TL gerekiyor! 08 Nisan 2022 | 12:00