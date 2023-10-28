Erman Toroğlu yorumladı! Galatasaray'ın golünden önce faul var mı?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin 68. dakikasında Abdülkerim'in Olawoyin'den kaptığı topta Rizesporlu oyuncular faul bekledi. Pozisyonun devamında sarı-kırmızılılar golü buldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tartışılan pzoisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Ben buna faul vermem. Bu hakem başka maçlarda da bunu yapıyor. İkili mücadelelerde faul vermemeye gayret ediyor. Abdülkerim güçlü geliyor. Olawoyin güçsüz kalıyor. Faulle hiç alakası yok." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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