30 Ekim 2021, Cumartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında şok sözler! "Galatasaray bedelini ağır öderdi"
Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gaziantep FK'yi konuk edecek olan Galatasaray'da oynanan oyun tartışma konularını beraberinde getiriyor. Özellikle orta sahasının yetersiz olduğu gözüken sarı kırmızılı ekibi A Spor editörü Koray Baloğlu yorumladı. Baloğlu, "Beşiktaş derbisinde Galatasaray kafa kafaya oynamaya kalksaydı bedelini ağır öderdi. Galatasaray başına iş açacak takımlara karşı oyunu tutup hızlı oyuncularla gol bulmaya çalışıyor. Mesela Lokomotif Moskova maçında atılan gol buna örnek." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
30.10.2021
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