GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan Barcelona yorumu! "Turu geçmemiz..."
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yoluna devam etmek isteyen temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi İspanya'nın devi Barcelona oldu. A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Barcelona kurasını değerlendirdi. Uluç, "Galatasaray'ın hali meydanda. Bu döküntü Barcelona'yı bile yenecek hali yok. Öbür takımlara yenilse rezil olur. Barcelona'ya yenilse sorun olmaz ama yenerse Barcelona'yı yendi olacak. İyi bir kura. Barcelona'dan korkmaya gerek yok. Galatasaray ve hocasına güvenim olsa turu geçmemiz kesindi. " dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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