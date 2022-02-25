GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın rakibini yorumladı! "Barcelona için..."
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu için kuralar çekildi. Temsilcimiz Galatasaray'ın bu etaptaki rakibi İspanya'nın devi oldu. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Katalan ekip hakkındaki o detayı açıkladı. Domaç, "Barcelona kötü bir süreçten geçiyor. Ligde 4. sırada olsa da UEFA Avrupa Ligi onlar için özel bir yer olacaktır. Sezonu kupa ile kapatmak istiyorlar. Açık favori Barcelona. Barcelona için tutunma yeri Avrupa Ligi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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