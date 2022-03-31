Video Galatasaray Videoları GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç Işıtan Gün'ün açıklamalarını yorumladı! "Ortada bir soygun var"

GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç Işıtan Gün'ün açıklamalarını yorumladı! "Ortada bir soygun var"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün gündemi sarsan önemli açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Gün'ün açıklamalarını yorumladı. Uluç, "Dava açmayacak savcıyı düşünemiyorum. Işıtan Gün'ün yazısında hakem olayından büyük skandallar var. Becali'ye İstanbul'daki adamı Galatasaray'ı şikayet ettiriyor. Ortada bir soygun var. Işıtan Gün'ün yazısında hakem olayından daha büyük skandallar var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

31 Mart 2022 | 20:45
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

05:22
Uluç'tan sert sözler "Soygun var" 31 Mart 2022 | 12:00
02:01
Uluç Aslan'daki ibra kararını yorumladı! 31 Mart 2022 | 12:00
01:01
Aslan'ı bekleyen tehlike! 31 Mart 2022 | 12:00
02:10
Aysal adaylıktan vazgeçti! 31 Mart 2022 | 12:00
01:17
Torrent G.Saray'da kalacak mı? 31 Mart 2022 | 12:00
01:13
Flaş Elmas yorumu! "En büyük hatası..." 31 Mart 2022 | 12:00
01:30
Burak Elmas'tan ibra açıklaması! 30 Mart 2022 | 12:00
05:29
Galatasaray'da kulisler hareketlendi! İşte başkanlık yarışında yaşanan son gelişmeler... 30 Mart 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN