GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç Işıtan Gün'ün açıklamalarını yorumladı! "Ortada bir soygun var"
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün gündemi sarsan önemli açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Gün'ün açıklamalarını yorumladı. Uluç, "Dava açmayacak savcıyı düşünemiyorum. Işıtan Gün'ün yazısında hakem olayından büyük skandallar var. Becali'ye İstanbul'daki adamı Galatasaray'ı şikayet ettiriyor. Ortada bir soygun var. Işıtan Gün'ün yazısında hakem olayından daha büyük skandallar var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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