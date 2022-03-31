GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç Galatasaray'daki ibra kararını yorumladı! "Çirkin bir alışkanlık"
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın dönemi 30 Nisan'da sona erecek. Genel kurulda çıkan ibrasılıktan sonra sarı kırmızılı kulüp olağanüstü seçime gidecek. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, flaş yorumlarda bulundu. Uluç, "Burak Elmas'ın ibra edilmemesi Galatasaray'daki çirkin bir alışkanlığın sonucu." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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