GALATASARAY HABERLERİ: Işıtan Gün'e sert sözler! "Görevdeyken neden açıklamadın?"
Galatasaray'ın yöneticisi Işıtan Gün, resmi sosyal medya hesabından olay açıklamalarda bulundu ve Falcao transferinde 3 menajere 3.75 milyon Euro komisyon ödediğini öne sürdü. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Gün'ün açıklamalarını sert bir şekilde eleştirdi. Çorlu, "Görevdeyken neden açıklamadınız? O zaman açıklayın, genel kurulda konuşun." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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