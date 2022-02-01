GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Devre arası transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray, forvet bölgesini eski yıldızı Bafetimbi Gomis'le güçlendirdi. Fransız golcü sarı-kırmızılılar için İstanbul'a geldi. Fransız yıldız yaptığı ilk açıklamada, "Galatasaray benim ailem, buraya döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulübü ve burada güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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