GALATASARAY HABERLERİ - O isimden Pulgar eleştirisi! "Eksikliği var"
Galatasaray defansif orta saha arayışlarını neticelendirdi. Şilili Erick Pulgar ile anlaşan sarı kırmızılı kulüp, oyuncuyu sezon sonuna kadar Fiorentina'dan kiralayacak. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Pulgar'ı değerlendirdi. Kelleci, "Pulgar'ın maç eksikliği var ama kaliteli bir isim. Bolivya - Şili maçını izledim. Zemin de kötüydü. Bu maçta iyi bir performansı yoktu. Biraz zamana ihtiyacı olacak. Geçen sezon Gedson da ilk 6-7 maç tutuktu. Pulgar'a da biraz sabretmek gerekecek." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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