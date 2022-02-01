GALATASARAY HABERLERİ - Adnan Polat'tan seçim açıklaması! "Tsunami etkisi yapar"

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Adnan Polat, İstanbul Piyalepaşa'da Mardin Nusaybin Galatasaray Futbol Okulu öğrencileri ile bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Polat, sarı-kırmızılı camianın gündemini değerlendirdi.

"BAZEN DENİZLER DALGALANMADAN DURULMUYOR"

Galatasaray'ın sıkıntılı günler yaşadığını ve Başkan Burak Elmas ile yönetimine destek olunması gerektiğini dile getiren Adnan Polat, "Bu durumu da hep beraber yaşıyoruz. Bazen denizler dalgalanmadan durulmuyor, şu anda dalgalı bir dönemdeyiz. Kötümser olmamak gerekiyor, bizlerin Galatasaray'da uzun yıllar hizmet etmiş olan kişilerin şu andaki mevcut başkan Burak Elmas ve yönetimine yardımcı olması lazım. Böyle bir sıkıntılı dönemde bakıyorum herkes başkan ve yönetimine vuruyor. Sahada futbolcular, çok genç bir takım kuruldu. Çok sayıda yeni futbolcu alındı, bence bu kademeli yapılması gereken bir işlemdi. Fakat şu anda sahada oynayan futbolcular Galatasaray'ın futbolcuları. Taraftarlardan özellikle benim ricam, kesinlikle sıkıntılı günlerde Galatasaray'ın birlik beraberlik mesajını tribünlerin vermesi lazım, taraftarın futbolculara ve teknik heyete sahip çıkması lazım. Galatasaray'ın sıkıntılı günleri daha önce de oldu, belki sıkıntılı bir başlangıç oldu ama artık geriye dönük bakmamak lazım. Önümüze bakacağız, el birliğiyle Galatasaray'ı bu sıkıntılı döneminden çıkarmak için gayret göstermemiz lazım. Galatasaray Türkiye'nin gözbebeğidir, bu dönemleri de aşacaktır" ifadelerini kullandı.

"BEĞENMEZLERSE BİR DAHAKİ SEÇİMLERDE ONA OY VERMEZLER"

Başkanlık döneminde kendisinin mali genel kurul öncesi seçime gitmesi yönünde tehdit edildiğini hatırlatan Polat, mevcut yönetime böyle bir tutumun sergilenmemesi gerektiğini aktardı. Adnan Polat, şöyle devam etti:

"Ben Galatasaray başkanı iken, beni tehdit ettiler, ben o tehditlere boyun eğmeyeceğimi söyledim. O dönem yanlış yapıldı. Birçoğu daha sonra telefon ederek özür diledi. Mali kongrede başkan ve yönetimi, eğer Galatasaray'ın haklarını korumak için mücadele ediyorsa orada bir yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık gibi bir şey yoksa seni ibra etmeyiz gibi bir saçmalık inşallah tekrar yapmazlar. 11 sene önce Galatasaray başkanlık makamını o olay yıprattı. Ondan sonra da gelen her başkana aynı tehdidi, aynı şantajı yaptılar. Galatasaray başkanlık makamının ağırlığını, gücünü, saygınlığını nereye getirdiğini hepimiz görüyoruz. Galatasaray'ın bu yoldan çıkması lazım. Galatasaray kulüp üyelerine tavsiyem, sakın böyle bir yola girmesinler. Burak Elmas ve yönetimi elinden geleni yapıyor. Beğenmezlerse bir dahaki seçimlerde ona oy vermezler."

"BİR KULÜBÜN ANAYASASI BU KADAR DETAYLI OLMAMALI"

Sarı-kırmızılıların tüzüğünde herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmemesi gerektiğine yönelik soruyu ise Polat, "Galatasaray'ın tüzüğü 176 maddeden oluşuyor. Benim görüşüme göre, bir kulübün anayasasının bu kadar detaylı olmaması lazım. Ana prensiplerini ortaya koyan 60-70 maddelik bir tüzük olması ve günün şartlarına uyarlaması lazım. Yönetim kurulu şeklinde, divan kurulunun onayı alınarak yapılabilir çünkü bugünün dünyası o kadar yüksek tempolu ki, o kadar çok değişken ki, kanunlar ve yönetmelikler çok hızlı değişiyor. Bunun olması için genel kurulu toplayıp tüzük değişikliği yapmak lazım bu da imkansız bir şey. Tüzüğü daha sadeleştirip daha az maddelerle, yönetmeliklerle Galatasaray'ı yönetmek daha kolay. Tüzüğün hızlı bir şekilde ele alınması lazım" şeklinde cevapladı.

"GALATASARAY'IN ŞU ANDA SEÇİME GİTMESİNE GEREK YOK"

Galatasaray'da şu anda seçim ortamının bulunmadığını savunan sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı, "Galatasaray'ın şu anda seçime gitmesine gerek yok. Çünkü sıkıntılı bir dönem, yapılması gereken yönetime el birliği ile destek olup, onların bu krizden çıkmasını sağlamak. Denizin tam ortasında, fırtınalı bir havada yelkenlinin içinde olduğunuzu düşünün, karaya ulaşmak için uğraşıyorsunuz. Kafanızı kaldırıyorsunuz tsunami geliyor. Seçim, Galatasaray'a şu anda öyle bir etki yapar. Onun için yönetime yardımcı olmak lazım" diye konuştu.

"CAMİA İÇERİSİNDE BÖLÜNMEYİ GİDERMEK LAZIM"

Camia içerisinde bölünmeler olduğuna ve bunun da giderilmesi gerektiğine dikkat çeken Adnan Polat, "2011 kongresinden beri Galatasaray camiası içerisinde gönlü kırılan, küskünler grubu var. Daha önce de söyledim, hançer yarası geçiyor da gönül yarası geçmiyor. Bir kere camia içerisinde bölünmeyi gidermek lazım. Onu gidermenin yolu da mali kongreden geçer, insanların gönlünü almak lazım. Yanlış olduğunu herkes kabul etti. Camia birlik beraberlik içerisinde Galatasaray yönetimini desteklerse, taraftarlar da bundan feyz alacağına inanıyorum. Galatasaray taraftarı son derece sağduyuludur. Önümüzdeki içeride oynayacağımız maçta Galatasaray taraftarının o stadı doldurup, takımı ve teknik heyeti desteklemesi lazım. Neticede Galatasaray'ın kaybetmesi en çok Galatasaraylıları üzüyor. Bir yerde silahı kendi ayağımıza ateşliyoruz. Özellikle Ultra Aslan içerisinde son derece tecrübeli arkadaşlar var, onlara da sesleniyorum; lütfen tribünler takımın lehine, teknik heyetin lehine, yönetimin lehine bağırsınlar. Çünkü bu dönem birlik beraberlik dönemi, onun da çimentosu tribünlerdir. Ruhu tribünlerdir" cümlelerine yer verdi.



"GELECEĞE BAKMAMIZ LAZIM"

'Siz başkan olsanız Fatih Terim ile ilgili aynı kararı verir miydiniz?' sorusuna Polat, "Geçmişin muhasebesini içeride yöneticiler yapsınlar, tecrübeleri ile ders çıkarmayı bilsinler. Bizim geleceğe bakmamız lazım. Biz önümüze bakal��m, çünkü Galatasaray'ın aydınlık günlere ihtiyacı var" cevabını verdi.