GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın şampiyonluk şansı var mı? Canlı yayında yorumladı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, sarı kırmızılı ekibin şampiyonluk şansını değerlendirdi. Çorlu, "Galatasaray şampiyonluğa havlu attı. önünde çok rakip var, 13 puan fark var. Öne geçtiğiniz maçlarda puan kaybediyorsunuz." dedi. | Galatasaray haberleri | GS spor haberi

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