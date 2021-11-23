23 Kasım 2021, Salı
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da golcü rotasyonu! "Hata Terim'e yazar"
Galatasaray'da golcü sıkıntısı devam ediyor. İlk 13 haftada 3 golcüsünden beklenen verimi alamayan Fatih Terim, rotasyona devam ediyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, sarı kırmızılı ekibin forvet rotasyonunu değerlendirdi. Çorlu, "Galatasaray'da ligin en formda diyebileceğimiz iki golcüsü var. Diagne ve Mostafa Mohamed. Bu isimler oyuna girdikten sonra genelde gol attılar. Galatasaray gol atamıyor. Halil'le başlayabilirsin ama değişiklik gerektiği zaman bunu erken yapmak lazım. İki golcüyü de kaybediyorsunuz. Burada bire eleştiri ya da hata varsa Fatih hocaya yazar." dedi. | Galatasaray haberleri | GS spor haberi
23.11.2021
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