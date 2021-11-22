GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'ın açıklamalarına eleştiri! "İsmi açıklamalı"

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçtan sonra sarı kırmızılı kulübün Başkan'ı Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Elmas, TFF'den toplantı talep etmişti. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Elmas'ın tutumu hakkında konuştu. Domaç, "Gün vermemeliydi. Yarın değil, en yakın zamanda demeliydi. Federasyon temsilcisi kimdi? Bunu açıkla başkan. İsim vermezsek her şey ortada kalıyor. Şu anda Federasyon üyelerinin tamamı töhmet altında." dedi. | Galatasaray haberleri | GS spor haberi

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