Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nihat Kırmızı Barcelona eşleşmesini değerlendirdi! "Aslanlar gibi oynayacağız"
Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nihat Kırmızı, sarı kırmızılıların Barcelona eşleşmesini değerlendirdi. Kırmızı, "Barcelona, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri ama Galatasaray Barcelona'yla ilk defa karşılaşmıyor. Defalarca karşılaştı ve yendi. Bu da onlardan biri olacaktır diye düşünüyoruz. Aslanlar gibi oynayacağız" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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