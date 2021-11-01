01 Kasım 2021, Pazartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ı kendine getiren oyuncuyu açıkladı! "Takımın Melo'su..."
Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, son haftalarda aldığı puanlarla beraber yükselişe geçti. Savunmada ve hücumda bekleneni veremeyen sarı kırmızılı ekip, Marcao'nun dönüşüyle beraber yükselişe geçti. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Marcao'nun etkisini dile getirdi. Dindar, "Marcao, Galatasaray'ı kendine getirdi. Herkesin performansını yükseltti. Özellikle savunmada oyun kurma sıkıntısı yaşayan Galatasaray'ın bu problemini çözdü. Galatasaray'ın Melo'su oldu. Marcao bugün kaybedilmiş olsaydı çok önemli bir oyuncudan olacaktı ve mali anlamda kayıp yaşayacaktı. Fatih hoca ve Başkan Burak Elmas, Marcao krizini çok iyi yönetti." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
01.11.2021
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