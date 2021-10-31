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GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu Galatasaray - Gaziantep FK maçının devre arasında konuştu! "Fatih Terim Avrupa düşünürse..."

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 11. haftasında oynana Galatasaray - Gaziantep FK maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, sarı kırmızılıların rakiplerinin puan kaybettiği haftada Fatih Terim'in UEFA Avrupa Ligi'nin düşünmemesi gerektiğini ifade etti. Toroğlu, "Bu hafta Avrupa düşünürse yanar Fatih. Bu hafta ekmek önüne gelmiş yiyeceksin, Trabzonspor hariç bütün rakiplerin puan kaybetmiş" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
31.10.2021
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