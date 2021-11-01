GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray 3 isimle yollarını ayırıyor! "Sezon ortasında..."

Galatasaray'da 3 isimle yollar ayrılıyor. Sezon başında gençleşmeye giden sarı kırmızılı ekip, 3 deneyimli isimle yola devam etmeyecek. Bu isimler Ryan Babel, Sofian Feghouli ve Arda Turan. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, özellikle Feghouli hakkında yorumlarda bulundu. Özcan, "Sezon sonunda Babel, Feghouli ve Arda ile yolan devam edilmeyeceği belli. 3.8 milyon euro kazanan bir Feghouli var ve yabancı kontenjanında sayı da düşüyor. Sezon ortasında gönderileceğini düşünmüyorum ama sezon sonu gidecektir. Fizik olarak bu takıma uygun değil." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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