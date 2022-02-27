GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! "Tarihin en gergin..."
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Mart ayında yapılacak mali kongre öncesinde çıkışa geçmek isteyen sarı kırmızılılarda hedef ligde art arda alınacak galibiyetler ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona eşleşmesi. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Aslan'ın mali kongresi hakkında konuştu. Türk, "Mali kongre Galatasaray tarihinin gergin kongresi olarak geçecek. Özellikle açıklanan menajerlik ücretlerinden sonra hararetli geçecek." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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