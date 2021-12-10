GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan liderlik paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Galatasaray'dan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi. Temsilcimiz grubu 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplarken ikincisi sırada kalan Lazio 9, üçüncü Marsilya 7 ve son sırada kalan Lokomotif Moskova 2 puanla grubu tamamladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

ABONE OL