10 Aralık 2021, Cuma
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan liderlik paylaşımı!
UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Galatasaray'dan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi. Temsilcimiz grubu 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplarken ikincisi sırada kalan Lazio 9, üçüncü Marsilya 7 ve son sırada kalan Lokomotif Moskova 2 puanla grubu tamamladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
10.12.2021
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