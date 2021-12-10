GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un başarısını böyle değerlendirdi! "Bu bir milat"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında İtalyan devi Lazio karşısında 0-0 berabere kaldı ve Avrupa Ligi'nde yoluna son 16'dan devam etmeye hak kazandı. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, grubu nağmalup bitiren sarı kırmızılılar için konuştu. Korkmaz, "Galatasaray camiası, Avrupa başarısını lig başarısının üstünde tutan bir camiadır. Büyük hayal kırıklıkları ile karşılaşan Galatasaray için bu bir milattır. Fatih Terim'in kredisini de bu sezon sonuna kadar yüksek tutacaktır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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