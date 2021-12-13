Galatasaray'ı bekleyen tehlike! 4 isim birden...

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Serhan Türk aktardı. Türk, "Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Muslera, Taylan, Nelsson ve Berkan kart sınırında bulunuyor." dedi.

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