GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da teşhis konuldu! Anksiyete bozukluğu...
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray galibiyeti unuttu. Teknik direktör Domenec Torrent ile 5 maça çıkan sarı kırmızılı takım 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu takım içinde anksiyete bozukluğu olduğunu açıklamıştı. Çorlu, "Takımda öz güven eksikliği var. Herkes acaba düşecek miyiz diye düşünüyor. Psikolojik olarak destek alınmalı. Kazanmak adına ne varsa yapılacak." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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