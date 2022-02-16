GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent ile yol ayrımı gündemde! "Göztepe maçı kaybedilirse..."
Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet. Teknik direktör Domenec Torrrent ile istediği sonuçları alamayan sarı kırmızılı kulüp 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu sonuçlardan sonra Başkan Burak Elmas, yönetim ve Torrent'in koltuğu sallantıda gözüküyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, şok ifadeler kullandı. Çorlu, "Göztepe maçı kaybedilirse Torrent ile yollar ayrılır hatta yönetim seçim kararı bile alabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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