GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'i yerden yere vurdu! "Guardiola'nın yamağı"
Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent tartışılıyor. Çıktığı 5 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Torrent kimilerine göre Göztepe maçını kazanamaması durumunda koltuğundan olacak. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Torrent'i yerden yere vurdu. Aktan, "Domenec Torrent sezon sonuna kadar taşıyamaz. Çünkü kendisi Guardiola'nın yamağı. Sert bir benzetme olabilir ama öyle. Erman Toroğlu da Guardiola'nın çaycısı olur demişti. Böyle bir isme inanmam mümkün değil." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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