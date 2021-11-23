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Galatasaray Başkanı Burak Elmas Nihat Özdemir ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu! "Mücadelemiz devam edecek"

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe derbisi sonrasında yapılan görüşmenin ardından ortak açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Galatasaray ile TFF arasındaki ilişki ve bundan sonrası için görüş alış verişinde bulunduk. Derbi maçını da geniş şekilde konuştuk ve hepsinde bir noktaya vardık. Galatasaray, Türk futbolunun temel taşlarından biridir. Türk futbolu, Galatasaray'sız olmaz" dedi. Elmas ise, "Her takımın doğru hareketlerle sahada maçı kazanabildiği, vicdani rahatlığın olduğu bir sisteme hızla yürümemiz lazım. Her kulübe, herkese eşit adalet, sahada eşit takdir hakları ana prensip. Sayın başkanımız da bunun böyle olması konusunda hemfikir" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
23.11.2021
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