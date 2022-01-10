10 Ocak 2022, Pazartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in ayrılığının ardından Nevzat Dindar'dan çarpıcı sözler! "Mayıs'ta seçim kaçınılmaz olur"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasını yorumladı. Dindar, "Sürpriz bir ayrılık oldu bana göre. Seçimi kazandıran bir figür olan Fatih Terim'le bugün yolların ayrılması hiç normal bir durum değil. Bir memnuniyetsiz başarısızlık vardı zaten ama Ziraat Türkiye Kupası'ndaki elenme bardağı taşıran son damla oldu. Galatasaray bu ayrılığı hesaplayarak hareket eden bir yönetim modeli uyguladı. Bu yüzden hazırlıksızlık ve hoca belirsizliği ile geçen bir dönem olmayacak. Galatasaray'ın planlarından bir tanesi geçici formda Bülent Korkmaz, ana planda Roger Schmidt. Terim açısında ise büyük bir hayal kırıklığı tarafından yorumluyorum. En yakın hissettiği kişinin başkanlığında takımdan ayrıldı" ifadelerini kullandı. Dindar sözlerini, "Fatih Terim'i denklemin dışına çıkardığınız zaman çok büyük sonuçların da olacağını hespalamanız lazım. Galatasaray'da iyi bir planlamaya gidilmezse mayısta seçim kaçınılmaz olur" cümleleriyle noktaladı. İşte o sözler...
10.01.2022
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